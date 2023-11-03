517 судимостей: в Уэльсе вор-рекордсмен снова попал за решетку

Сейчас преступнику 43 года и большую часть своей жизни он провел за решеткой.

Фото: fakty.ua

Британец Эндрю Дэвис, вероятно, является мировым преступником-рекордсменом: на его счету более 500 преступлений, и недавно он в очередной раз оказался за решеткой, передает газета Express.

43-летний житель Уэльса провел в тюрьме большую часть своей жизни. Всего он совершил 517 преступлений. Последнее из них случилось в октябре 2023 года, когда Эндрю поймали при попытке ограбить ресторан в Кардиффе. Предыдущие преступления также были связаны мелкими кражами, связанные с попытками найти денег на наркотики и алкоголь.

В последние дни перед задержанием он украл три бутылки водки стоимостью по 30 фунтов стерлингов. В тот же день он пробрался в магазин одежды, из которого похитил несколько курток, а позже вернулся в тот же магазин и украл уже футболки.

Еще через трое суток Эндрю проник в комнату для персонала того самого бара, откуда вынес бутылки с водкой, однако был вынужден убежать, поскольку его заметил сотрудник. На этом попытки Дэвиса поживиться в ресторане не закончились: буквально несколько минут спустя его снова видели возле комнаты для персонала. Наконец, эту серию преступлений он закончил ограблением спортивного магазина, прежде чем быть пойманным полицией.

В итоге суд признал серийного вора виновным в совершенных преступлениях и отправил его в колонию на 10 месяцев.

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