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517 судимостей: в Уельсі злодій-рекордсмен знову потрапив за ґрати

17:08, 3 листопада 2023
Наразі злочинцю 43 роки і більшу частину свого життя він провів за ґратами.
517 судимостей: в Уельсі злодій-рекордсмен знову потрапив за ґрати
Фото: fakty.ua
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Британець Ендрю Девіс, ймовірно, є світовим злочинцем-рекордсменом: на його рахунку понад 500 злочинів, і нещодавно він вкотре опинився за ґратами, повідомляє газета Express.

43-річний житель Уельсу провів у в'язниці більшу частину свого життя. Загалом він скоїв 517 злочинів. Останій з них трапився у жовтні 2023 року, коли Ендрю впіймали при спробі пограбувати ресторан у Кардіффі. Попередні злочини також були дрібними крадіжками, пов'язані зі спробами знайти гроші на наркотики та алкоголь.

Останніми днями перед затриманням він викрав три пляшки горілки вартістю 30 фунтів стерлінгів. Того ж дня він пробрався до магазину одягу, з якого викрав кілька курток, а потім повернувся до того ж магазину і вкрав футболки.

Ще через три доби Ендрю проникнув у кімнату для персоналу того самого бару, звідки виніс пляшки з горілкою, проте був змушений був тікати, оскільки його помітив співробітник. На цьому спроби Девіса поживитися в ресторані не закінчилися: буквально через кілька хвилин його знову бачили біля кімнати для персоналу. Зрештою, цю серію злочинів він закінчив пограбуванням спортивного магазину, перш ніж бути спійманим поліцією.

У результаті суд визнав серійного злодія винним у скоєних злочинах та відправив його до колонії на 10 місяців.

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