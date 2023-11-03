Російські атаки по Україні будуть ще масованішими після настання холодів, — Гуменюк

З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

В ніч на 3 листопада росія вперше за останній час атакувала Україну великою кількістю безпілотників. Ймовірно, що атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів. Про це заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Як відзначила Гуменюк, наразі не можна виключати ймовірність того, що зміна погодних умов впливатиме на удари з боку рф. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

«Попередні (атаки, - ред.) ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 «Шахедів» запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО», - додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Зокрема Гуменюк додала, що ввечері 2 листопада, перед нічними обстрілами росіяни застосували по Одеській області надзвукові протикорабельні «Онікси», які були випущені з тимчасово окупованого Криму. Ракети були скеровані на прибережну зону, однак втратили свою бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

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