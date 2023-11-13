Військовому рф повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації Миколаївщини

Військового рф підозрюють у знущанні, незаконному утриманні та катуваннях цивільних під час окупації Миколаївщині.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Військовослужбовцю Збройних сил російської федерації повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури висувається звинувачення в скоєнні жорстоких дій, спрямованих проти мирного населення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з розслідуванням, протягом періоду з березня по листопад 2022 року, під час тимчасової окупації села Новопетрівка на Миколаївщині, підозрюваний та інші невстановлені військовослужбовці росії систематично здійснювали акти жорстокості проти мирного населення. Окупанти, здійснюючи незаконне утримання, фізичні побої, погрози смертю та катування, тяжко порушили права та свободи місцевих мешканців.

Наразі відомо про чотирьох чоловік, які постраждали від жорстоких дій військовослужбовців Збройних сил росії. Розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.