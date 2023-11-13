Привласнення 200 000 грн на ремонті музею Шевченка: підозрюють гендиректора будівельної компанії

Фігурант підробив документи первинного обліку, а саме акту здачі-приймання шляхом внесення неправдивих відомостей у документи.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру гендиректору будівельної компанії, яка не виконав ремонтні роботи з очищення дерев’яних поверхонь, що призвело до збитків державі у майже 200 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Порушником виявився уродженець Запорізької області, 1975 року народження.

Досудове розслідування встановило, що гендиректор товариства з обмеженою відповідальністю причетний до привласнення держкоштів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

«Так, між Національним музеєм імені Тараса Шевченка та будівельною компанією, де фігурант працював гендиректором, було укладено договір про проведення поточного ремонту на об’єкті. Після підписання документу чоловік підготував акт здачі-приймання виконаних робіт для проведення відповідної оплати. Однак, насправді роботи не були повністю проведені, а саме не виконано очищення дерев’яних поверхонь віконних рам загальною площею близько 370 квадратних метрів», - повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Києва Вадим Коломієць.

Також слідчими було встановлено, що фігурант підробив документи первинного обліку, а саме акту здачі-приймання шляхом внесення неправдивих відомостей у документи.

Дії порушника слідчі кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 191 - привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення. Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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