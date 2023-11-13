Присвоение 200 000 грн на ремонте музея Шевченко: подозревают гендиректора строительной компании

Фигурант подделал документы первичного учета, а именно акт сдачи-приемки путем внесения ложных сведений в документы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении гендиректору строительной компании, которая не выполнила ремонтные работы по очистке деревянных поверхностей, что привело к ущербу государству почти в 200 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Нарушителем оказался уроженец Запорожской области, 1975 года рождения.

Досудебное расследование установило, что гендиректор общества с ограниченной ответственностью причастен к присвоению госсредств и внесению в официальные документы заведомо ложных сведений.

«Так, между Национальным музеем имени Тараса Шевченко и строительной компанией, где фигурант работал гендиректором, был заключен договор о проведении текущего ремонта на объекте. После подписания документа мужчина подготовил акт сдачи-приемки выполненных работ для проведения соответствующей оплаты. Однако на самом деле работы не были полностью проведены, а именно не выполнена очистка деревянных поверхностей оконных рам общей площадью около 370 квадратных метров», - сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений полиции Киева Вадим Коломиец.

Также следователями было установлено, что фигурант подделал документы первичного учета, а именно акт сдачи-приемки путем внесения ложных сведений в документы.

Действия нарушителя следователи квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 191 – присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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