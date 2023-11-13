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Помогает ремонтировать российские корабли: НАПК внесло Rockwool в реестр спонсоров войны

13:35, 13 ноября 2023
Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ россии.
Помогает ремонтировать российские корабли: НАПК внесло Rockwool в реестр спонсоров войны
Фото: НАЗК
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщили, что ведущий датский производитель продукции на основе каменной ваты Rockwool внесен в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В НАПК отмечают, что после полномасштабного вторжения рф в Украину, компания принципиально решила остаться на рынке россии. Через посредников продукция компании продается российским государственным компаниям, в частности, по заказу Министерства обороны рф.

«Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов построек и сооружений, а также для промышленного оборудования и даже судостроения.

Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ россии: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в Мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах доступна с 2014 по 2021 годы. За годы после аннексии Крыма компания ROCKWOOL поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли. Выявлено не менее 52 контрактов на более чем 329 млн руб. между дистрибьюторами ROCKWOOL и Министерством обороны россии», - говорится в сообщении.

В россии Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. Балашиха, Московской области; г. Выборг Ленинградской области; г. Троиц Челябинской области; ЭВЗ «Алабуга», Республика Татарстан). Компания удерживает в россии 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

В россии Rockwool представлена 4 компаниями:

– ООО «Роквул», которое в 2022 году получило выручку в размере 313 млн дол. США, чистая прибыль в размере 58,3 млн. дол. США и уплатила в бюджет россии налог на прибыль в размере 13,9 млн дол. США;

– ООО «Роквул-Волга», которое в 2022 году получило выручку в размере 54,2 млн дол. США, чистая прибыль в размере 8 млн. дол. США и уплатила в бюджет агрессора налог на прибыль в размере 857 тыс. дол. США;

– ООО «Роквул-Север» в 2022 году получило выручку в размере 58,5 млн дол. США, чистая прибыль в размере 6,8 млн. дол. США и уплатила в бюджет россии налог на прибыль в размере 1,4 млн дол. США;

– ООО «Роквул-Урал», которое в 2022 году получило выручку в размере 25,7 млн дол. США, чистая прибыль в размере 1 млн. дол. США, уплатила в бюджет россии налог на прибыль в размере 785 тыс. дол. США.

«Хотя официально эти компании и не осуществляют прямых поставок своей продукции по госконтрактам россии, в 2023 году такая поставка их продукции осуществлялась другими предприятиями-посредниками. Среди потребителей продукции Rockwool можно увидеть:

  ФГУП «Центр денежного и правового обеспечения» управления делами президента российской федерации;

 АО "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", находящееся под санкциями США с июня 2023 года;

Федеральное бюджетное учреждение "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел российской федерации";

  Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 52581";

  АО "КрымХлеб".

В апреле 2022 года компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в россии», - добавили в НАПК.

Ранее сообщалось, что НАПК включило группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны.

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