Наводил ракеты на Харьковскую ОГА: агент РФ получил пожизненное заключение

Мужчина собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Фото: Харьковская областная прокуратура

К пожизненному заключению приговорили российского агента, который приводил ракеты в Харьковскую ОГА и другие гражданские здания. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Мужчина с февраля по апрель 2022 собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Он передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсетиь двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой днр как медсестра. Другая кураторша проживает в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации «Спасём Донбасс».

Отмечается, что 28 февраля 2022 года мужчина отправил кураторке в Москве координаты Харьковской областной государственной. Он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО. А также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны оккупантами.

Вражеский агент также публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию рф против Украины и одобрял действия захватчиков.

Он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в г. Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

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