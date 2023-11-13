Наводив ракети на Харківську ОДА: агент рф отримав довічне увʼязнення

Чоловік збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Фото: Харківська обласна прокуратура

До довічного увʼязнення засудили російського агента, який наводив ракети на Харківську ОДА та інші цивільні будівлі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.



Він передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «днр» як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації «Спасём Донбасс».



Зазначається, що 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної. Він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні окупантами.



Ворожий агент також публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював дії загарбникаів.

Він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що «у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах».

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