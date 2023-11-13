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  1. В Украине

Стало известно, почему некоторые дома Киева до сих пор не получают тепло

12:53, 13 ноября 2023
В КГГА объясняют, что причина – отсутствие договоров на поставку природного газа на котельные в этих домах.
Стало известно, почему некоторые дома Киева до сих пор не получают тепло
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По состоянию на понедельник, 13 ноября, в Киеве до сих пор есть дома, подключенные к автономным котельным, не имеющим теплоснабжения. В КГГА отметили, что причина этого, в частности, — отсутствие договоров на поставку природного газа для этих котельных.

"Отдельные жилые комплексы столицы, подключенные к автономным котельным, на сегодняшний день не получают теплоснабжения. Причина – отсутствие договоров на поставку природного газа на эти котельные. Дома обслуживают частные компании, должностные лица которых – владельцы котельных или их операторы – до сих пор не провели работу и не заключили необходимые соглашения с НАК "Нафтогаз", несмотря на неоднократные призывы городских властей и представителей районов", - отметили в КГГА.

Также отмечается, что по этим адресам существует задолженность. Также особенно острым остается урегулирование вопроса долга при передаче котельной от одного управляющего к другому или в ОСМД.

В КГГА указали, что для решения вопроса не требуется много времени, однако ответственные лица, которые должны выполнить эту работу задолго до начала отопительного сезона, не сделали ее до сих пор. Это привело к тому, что десятки семей, в том числе с маленькими детьми, вынуждены проживать в домах без тепла.

"Также порождает риск повышенной нагрузки на электросети, ведь люди обогревают комнаты электроприборами. С учетом возможного дефицита электроэнергии такая ситуация чревата повышенной аварийностью электросетей", - подчеркнули в КГГА.

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