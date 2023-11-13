Стало відомо, чому деякі будинки Києва досі не отримують тепло

У КМДА пояснюють, що причина – відсутність договорів на постачання природного газу на котельні у цих будинках.

Станом на понеділок, 13 листопада, в Києві досі є будинки, що підключені до автономних котельних, які не мають теплопостачання. У КМДА зазначили, що причиною цього, зокрема, є відсутність договорів на постачання природного газу для цих котелень.

"Окремі житлові комплекси столиці, що підключені до автономних котельних, на сьогодні не отримують теплопостачання. Причина – відсутність договорів на постачання природного газу на ці котельні. Будинки обслуговують приватні компанії, посадові особи яких – власники котельних або їх оператори – досі не провели роботу та не уклали необхідні угоди з НАК "Нафтогаз", попри неодноразові заклики міської влади та представників районів", – зазначили в КМДА.

Також зазначається, що за цими адресами існує заборгованість. Також особливо гострим залишається врегулювання питання боргу при передачі котельні від одного управителя до іншого або до ОСББ.

У КМДА вказали, що для вирішення питання не потрібно багато часу, проте відповідальні особи, які мали б виконати цю роботу задовго до початку опалювального сезону, не зробили її досі. Це призвело до того, що десятки родин, зокрема з маленькими дітьми, змушені проживати в оселях без тепла.

"Також породжує ризик підвищеного навантаження на електромережі, адже люди обігрівають кімнати електроприладами. З урахуванням можливого дефіциту електроенергії така ситуація загрожує підвищеною аварійністю електромереж", – підкреслили в КМДА.

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