Военному рф сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими во время оккупации Николаевщины

Военного рф подозревают в издевательстве, незаконном содержании и пытках гражданских во время оккупации Николаевской области.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Военнослужащему Вооруженных сил российской федерации сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением во время временной оккупации Николаевщины. При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры выдвигается обвинение в совершении жестоких действий, направленных против мирного населения (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), - сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно расследованию, в течение периода с марта по ноябрь 2022 года, во время временной оккупации села Новопетровка на Николаевщине, подозреваемый и другие неустановленные военнослужащие россии систематически совершали акты жестокости против мирного населения. Оккупанты, осуществляя незаконное содержание, физические побои, угрозы смертью и пытки, тяжело нарушили права и свободы местных жителей.

Известно о четырех человек, пострадавших от жестоких действий военнослужащих Вооруженных сил россии. Расследование продолжается.

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