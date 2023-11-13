США придбали для України Gepard на 110 млн євро

США викупили в Йорданії партію із 60 установок Gepard.

Джерело фото: fakty.com.ua

Сполучені Штати Америки придбали у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard з метою відправки їх до України. Раніше ця зброя була продана Амману Нідерландами, – повідомляє De Telegraaf.

Вартість транспортних засобів, яку американський уряд заплатив за цю угоду, становить 110 млн євро. Рішення про викуп зенітних установок Gepard призначено для підтримки України у зміцненні своєї обороноздатності.

Нещодавно уряд прем'єр-міністра Марка Рютте реалізував зброю німецького виробництва до Йорданії, яка була передана у 2016 році за 21 млн євро. Тоді угоду критикували за "смішну ціну", вважаючи, що вона послаблює збройні сили Нідерландів.

Система Gepard здатна здійснювати захист від літаків і вертольотів, але, зауважує видання, Україна планує використовувати ці установки, переважно, для оборони від безпілотників. Це дозволить зекономити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

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