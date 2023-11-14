В Минобороны опровергли слухи об увольнении трех командующих ВСУ

Все командующие ВСУ работают в обычном режиме.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию относительно рассмотрения возможности увольнения трех командующих Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решение обсуждают с Генеральным штабом ВСУ.

«Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену», - отметили в Минобороны.

Напомним, 13 ноября некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Минобороны якобы планирует уволить трех командующих: Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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