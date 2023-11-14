Бывший депутат норвежского парламента признался в кражах из-за проблем с психикой

В Норвегии экс-депутат заявил о саморазрушительном поведении и пяти новых кражах из магазинов.

Источник фото: VG

Бывший депутат норвежского парламента и экс-глава левой партии Rødt Бьорнар Мокснес, признался в новых кражах и сообщил о проблемах с психикой, - сообщает издание VG.

Представитель Storting Бьорнар Мокснес признался в пяти новых случаях краж из продуктового магазина в Осло. Он посетил полицию и сообщил, что находится под влиянием психических трудностей.

"У меня лично были трудные годы, которые привели к саморазрушительному поведению", - признался Бьорнар Мокснес в общении с VG.

Этим летом стало известно, что бывший лидер Rødt украл солнцезащитные очки в магазине в Гардермуене, после чего Мокснес взял отпуск по состоянию здоровья и покинул пост лидера партии.

В пятницу на прошлой неделе VG обратился к Мокснесу относительно нового полицейского отчета, который касался нескольких новых случаев краж из продуктового магазина в Осло в октябре и ноябре.

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