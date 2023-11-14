На Харьковщине будут судить пятерых человек за фишинг-мошенничество

С 2021 года лица вводили в заблуждение продавцов товара на онлайн-платформе.

Источник фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против пяти человек, которые осуществляли фишинг-мошенничество на онлайн-платформе. По данным прокуратуры, злоумышленники обманывали продавцов, размещая объявления на одной из торговых площадок.

Организатор группы, 23-летний мужчина, разработал мошенническую схему в марте 2021 года, привлекая к ней пятерых других участников. Злоумышленники откликались на объявления потерпевших, заключали сделки по услуге доставки и высылали фишинговые ссылки, ведя к созданному ими "сайту-близнецу". Этот сайт, имитируя оригинальную онлайн-платформу, приводил к потере их банковских реквизитов.

При вводе реквизитов на фиктивном сайте, люди становились жертвами мошенников, которые позже выводили деньги с их банковских карт. Обыски, проведенные правоохранителями, обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты и SIM-карты. Жертвами этой организованной группы стали около 20 человек.

Пятерых обвиняемых будут судить в Киевском районном суде г. Харькова. Еще один участник группы сейчас скрывается от следствия, он разыскан. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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