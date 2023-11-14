На Харківщині судитимуть п'ятьох осіб за фішинг-шахрайство

З 2021 року особи вводили в оману продавців товару на онлайн-платформі.

Джерело фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти п'ятьох осіб, які здійснювали фішинг-шахрайство на онлайн-платформі. За даними прокуратури, зловмисники ошукували продавців, розміщуючи оголошення на одному із торгівельних майданчиків.

Організатор групи, 23-річний чоловік, розробив шахрайську схему у березні 2021 року, залучивши до неї п'ятьох інших учасників. Зловмисники відгукувалися на оголошення потерпілих, укладали угоди щодо послуги доставки і висилали фішингові посилання, ведучи до створеного ними «сайту-близнюка». Цей сайт, імітуючи оригінальну онлайн-платформу, призводив до втрати їх банківських реквізитів.

При введенні реквізитів на фіктивному сайті, люди ставали жертвами шахраїв, які пізніше виводили гроші з їхніх банківських карт. Обшуки, проведені правоохоронцями, виявили та вилучили комп'ютери, телефони, банківські карти і SIM-карти. Жертвами цієї організованої групи стали близько 20 осіб.

П'ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Ще один учасник групи зараз переховується від слідства, його розшукано. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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