Чоловік, який до смерті забив свого пасинка, постав перед судом

Зловмисник сильно бив хлопця по голові та тулубу.

На Черкащини суд визнав винним жителя Уманщини в умисному вбивстві.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у липні 48-річний житель одного із сіл Уманського району, перебуваючи у власному помешканні в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту зі своїм пасинком наніс 10 ударів дерев’яним руків’ям від сокири по голові та тулубу, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень, від яких потерпілий помер на місці.

«Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні інкримінованого злочину та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою знайому. Зловмисник завдав численних ударів ногами, руками та невідомим тупим предметом по тілу жінки, після чого втік з місця скоєння злочину.

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