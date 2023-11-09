У Києві зловмисник забив до смерті жінку

Після вбивства чоловік втік додому, де його і затримали правоохоронці.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою знайому. Зловмисник завдав численних ударів ногами, руками та невідомим тупим предметом по тілу жінки, після чого втік з місця скоєння злочину, передає офіційний сайт поліції.

Інцидент трапився у квартирі на вулиці Каунаська.

Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її знайомий, який того дня у неї гостював. Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини киянин, 1987 року народження. Після скоєного він втік додому.

У поліції зазначили, що на одязі та руках чоловіка бути сліди, схожі на кров та він мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування», - зазначив слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш.

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