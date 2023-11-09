Коли податкова може залишити скаргу платника без розгляду: перелік випадків

Документ залишається без розгляду повністю або частково у разі, якщо скаргу не підписано особою, яка її подала.

Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, коли контролюючий орган залишає скаргу без розгляду.

Так, Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 21.10.2015 №916 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за №1617/28062), зі змінами (далі – Порядок), визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів, а також особами-нерезидентами, визначеними пп. «д» пп. 14.1.139 ПКУ, зареєстрованими та не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, податкових повідомлень під час адміністративного оскарження.

Контролюючий орган залишає скаргу без розгляду повністю або частково у разі, якщо:

скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання; контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку; скаргу подано з пропуском строку, крім випадків, передбачених п. 4 та 5 розділу III Порядку; скарга надійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати; до прийняття рішення по скарзі від платника податків, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмову від скарги) повністю чи частково; платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу; платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього самого питання.

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