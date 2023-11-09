Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

Коли податкова може залишити скаргу платника без розгляду: перелік випадків

23:43, 9 листопада 2023
Документ залишається без розгляду повністю або частково у разі, якщо скаргу не підписано особою, яка її подала.
Коли податкова може залишити скаргу платника без розгляду: перелік випадків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, коли контролюючий орган залишає скаргу без розгляду.

Так, Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 21.10.2015 №916 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за №1617/28062), зі змінами (далі – Порядок), визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів, а також особами-нерезидентами, визначеними пп. «д» пп. 14.1.139 ПКУ, зареєстрованими та не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, податкових повідомлень під час адміністративного оскарження.

Контролюючий орган залишає скаргу без розгляду повністю або частково у разі, якщо:

  1. скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання;
  2. контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку;
  3. скаргу подано з пропуском строку, крім випадків, передбачених п. 4 та 5 розділу III Порядку;
  4. скарга надійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати;
  5. до прийняття рішення по скарзі від платника податків, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмову від скарги) повністю чи частково;
  6. платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу;
  7. платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього самого питання.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео