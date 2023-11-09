Суд покарав водія, що пред’явив поліцейським підроблене посвідчення

Підроблений документ чоловік купив у особи з м. Біла Церква Київської області.

На Хмельниччині суд оштрафував водія, який пред’явив співробітникам поліції підроблене посвідчення, передає Хмельницький апеляційний суд.

Зазначається, що водія автомобіля «Мерседес», 30-річного мешканця Житомирщини, поліція зупинила у Полонному. Під час перевірки документів той надав правоохоронцям посвідчення з ознаками підроблення.

Як встановив суд, підроблений документ він замовив і купив у невстановленої досудовим слідством особи у м. Біла Церква Київської області.

«Таким чином, (водій) своїми умисними діями, що виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 358 КК України», - констатував суд.

Під час дізнання обвинувачений подав заяву про згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Тож суд розглянув справу за відсутності учасників судового провадження. Визнав обвинуваченого винним в інкримінованому правопорушенні та оштрафував на 850 гривень.

При призначенні покарання суд, зокрема, врахував, що чоловік – військовослужбовець, має позитивні характеристики з місця служби. Обставинами, що пом’якшують йому покарання, визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які б обтяжували покарання, – не встановив.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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