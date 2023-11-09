Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

Суд покарав водія, що пред’явив поліцейським підроблене посвідчення

23:22, 9 листопада 2023
Підроблений документ чоловік купив у особи з м. Біла Церква Київської області.
Суд покарав водія, що пред’явив поліцейським підроблене посвідчення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Хмельниччині суд оштрафував водія, який пред’явив співробітникам поліції підроблене посвідчення, передає Хмельницький апеляційний суд.

Зазначається, що водія автомобіля «Мерседес», 30-річного мешканця Житомирщини, поліція зупинила у Полонному. Під час перевірки документів той надав правоохоронцям посвідчення з ознаками підроблення.

Як встановив суд, підроблений документ він замовив і купив у невстановленої досудовим слідством особи у м. Біла Церква Київської області.  

«Таким чином, (водій) своїми умисними діями, що виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 358 КК України», - констатував суд.

Під час дізнання обвинувачений подав заяву про згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Тож суд розглянув справу за відсутності учасників судового провадження. Визнав обвинуваченого винним в інкримінованому правопорушенні та оштрафував на 850 гривень.

При призначенні покарання суд, зокрема, врахував, що чоловік – військовослужбовець, має позитивні характеристики з місця служби. Обставинами, що пом’якшують йому покарання, визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які б обтяжували покарання, – не встановив.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео