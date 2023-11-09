На замітку українцям в Німеччині: проїзний за 49 євро продовжать на 2024 рік, але піднімуть ціну

Проїзний, який діє по всій Німеччині та охоплює деякі станції сусідніх країн, буде чинним і у 2024 році.

Фото: finance.ua

У Німеччині продовжать у наступному 2024 році проїзний Deutschlandticket на всі види громадського транспорту за 49 євро. Квиток буде доступний і після травня 2024 року. Однак його вартість може підвищитися. Про це повідомляє rbb24.de.

Так, проїзний, який діє по всій Німеччині та охоплює деякі станції сусідніх країн, буде чинним і у 2024 році. Після тривалих обговорень і попереджень про можливе скасування, федеральний уряд і уряди земель домовилися про подальші кроки щодо фінансування проекту.

Вартість проїзного можуть підвищити — 49 євро вважається «початковою ціною». Також квиток хочуть зробити «більш цифровим».

Зараз оформити проїзний за 49 євро можна за умови щомісячної передплати. Він діє протягом календарного місяця на будь-яку кількість поїздок місцевим громадським транспортом по всій країні.

Квиток на 49 євро продається по всій країні. Він іменний, тому його не можна передати іншому пасажиру. Проїзний можна придбати у пунктах обслуговування BVG та інших транспортних компаніях країни, через сайт Deutsche Bahn; через компанії SBB, VVS і MVV. Квиток працює за передплатою, його дія автоматично продовжується на наступний місяць.

Проїзний поширюється на:

рейсові автобуси;

метро;

трамваї;

пороми (Гамбург, Берлін);

регіональні поїзди та експреси 2-го класу (RB, RE, S-Bahn (SPNV).

Але Deutschlandticket не діє на далекі відстані:

у вагонах 1-го класу;

на потяги ICE, IC, EC, RE компанії DB Fernverkehr AG або ECE Deutsche Bahn;

на туристичні потяги з окремим тарифом.

Також влітку набуло чинності обмеження щодо використання квитка за 49 євро. Раніше пасажири могли у виняткових ситуаціях безкоштовно пересідати на міжміські перевезення.

Тепер пасажири не зможуть здійснити безкоштовну пересадку на інші високошвидкісні з'єднання. Компенсація буде лише у випадку, якщо пасажир не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда.

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