На заметку украинцам в Германии: проездной за 49 евро продлят на 2024 год, но поднимут цену

Проездной, действующий по всей Германии и охватывающий некоторые станции соседних стран, будет действовать и в 2024 году.

Фото: finance.ua

В Германии продолжат в следующем 2024 году проездной Deutschlandticket на все виды общественного транспорта за 49 евро. Билет будет доступен после мая 2024 года. Однако его стоимость может повыситься. Об этом сообщает rbb24.de.

Так, проездной, действующий по всей Германии и охватывающий некоторые станции соседних стран, будет действовать и в 2024 году. После длительных обсуждений и предупреждений о возможной отмене федеральное правительство и правительства земель договорились о дальнейших шагах по финансированию проекта.

Стоимость проездного могут повысить – 49 евро считается «начальной ценой». Также билет хотят сделать более цифровым.

Сейчас оформить проездной за 49 евро можно при условии ежемесячной подписки. Он действует в течение календарного месяца на любое количество поездок по местному общественному транспорту по всей стране.

Билет на 49 евро продается по всей стране. Он именной, поэтому его нельзя передать другому пассажиру. Проездной можно приобрести в пунктах обслуживания BVG и других транспортных компаниях страны через сайт Deutsche Bahn; через компании SBB, VVS и MVV. Билет работает по подписке, его действие автоматически продлевается на следующий месяц.

Проездной распространяется на:

рейсовые автобусы;

метро;

трамваи;

паромы (Гамбург, Берлин);

региональные поезда и экспрессы 2 класса (RB, RE, S-Bahn (SPNV).

Но Deutschlandticket не действует на дальние расстояния:

в вагонах 1-го класса;

на поезда ICE, IC, EC, RE компании DB Fernverkehr AG или ECE Deutsche Bahn;

на туристические поезда по отдельному тарифу.

Также летом вступило в силу ограничение использования билета за 49 евро. Ранее пассажиры могли в исключительных ситуациях бесплатно пересаживаться на междугородные перевозки.

Теперь пассажиры не смогут совершить бесплатную пересадку на другие высокоскоростные соединения. Компенсация будет только в случае, если пассажир не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда.

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