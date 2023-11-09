На Закарпатье в горах сломался подъемник: на высоте застряли 22 туриста, фото

На канатной дороге в районе горы Босничка сломался подъемник, в результате 22 человека, среди которых 4 ребенка, оказались на 5-метровой высоте.

Фото: ГСЧС

В поселке Межгорье Хустского района Закарпатской области произошла аварийная остановка кресельного подъемника. Из-за неисправности на 5-метровой высоте застряли 22 человека, среди которых 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", - уточнили спасатели.

Эвакуация людей продолжалась два часа. Спасатели сняли туристов с пятиметровой высоты. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

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