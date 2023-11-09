На Закарпатті у горах зламався підйомник: на висоті застрягли 22 туристи, фото

На канатній дорозі в районі гори Босничка зламався підйомник, в результаті 22 людини, серед яких 4 дитини, опинилися на 5-метровій висоті.

Фото: ДСНС

У селищі Міжгір'я Хустського району Закарпатської області сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Через несправність на 5-метровій висоті застрягли 22 людини, серед яких 4 - дитини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де знаходилися 22 особи, серед яких 4 дітей", - уточнили рятувальники.

Евакуація людей тривала дві години. Рятувальники зняли туристів з п’ятиметрової висоти. Постраждалих немає.

Фото: ДСНС

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