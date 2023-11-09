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  1. В Украине

Суд наказал водителя, предъявившего полицейским поддельное удостоверение

23:22, 9 ноября 2023
Поддельный документ мужчина купил у человека из г. Белая Церковь Киевской области.
Суд наказал водителя, предъявившего полицейским поддельное удостоверение
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В Хмельницкой области суд оштрафовал водителя, который предъявил сотрудникам полиции поддельное удостоверение, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Отмечается, что водитель автомобиля «Мерседес», 30-летний житель Житомирщины, полиция остановила в Полонном. Во время проверки документов он предоставил правоохранителям удостоверение с признаками подделки.

Как установил суд, поддельный документ он заказал и купил у неустановленного досудебным следствием лица в Белой Церкви Киевской области.

«Таким образом, (водитель) своими умышленными действиями, выразившимися в использовании заведомо подложного документа, совершил уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 358 УК Украины», – констатировал суд.

В ходе дознания обвиняемый подал заявление о согласии на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве. Суд рассмотрел дело при отсутствии участников судебного производства. Признал обвиняемого виновным в инкриминируемом правонарушении и оштрафовал на 850 гривен.

При назначении наказания суд, в частности, учел, что мужчина - военнослужащий имеет положительные характеристики с места службы. Обстоятельствами, смягчающими ему наказание, признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обстоятельств, которые отягчали бы наказание, – не установил.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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