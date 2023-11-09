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Когда налоговая может оставить жалобу плательщика без рассмотрения: список случаев

23:43, 9 ноября 2023
Документ остается без рассмотрения полностью или частично в случае, если жалоба не подписана лицом, ее подавшим.
Когда налоговая может оставить жалобу плательщика без рассмотрения: список случаев
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, когда контролирующий орган оставляет жалобу без рассмотрения.

Так, Порядком оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 21.10.2015 №916 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.12.2015 под №1617/28062), с изменениями (далее – Порядок), обжалование налогоплательщиками налоговых уведомлений-решений или других решений контролирующих органов, а также лицами-нерезидентами, определенными пп. "д" пп. 14.1.139 НКУ, зарегистрированными и не зарегистрированными в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, налоговых уведомлений во время административного обжалования.

Контролирующий орган оставляет жалобу без рассмотрения полностью или частично в случае, если:

  1. жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или ее представителем или к жалобе не добавлена должным образом оформленных и заверенных документов, подтверждающих полномочия представителя на ее подписание;
  2. контролирующим органом высшего уровня принято решение об отказе налогоплательщику в возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядке;
  3. жалоба подана с пропуском срока, кроме случаев, предусмотренных п. 4 и 5 раздела III Порядка;
  4. жалоба поступила в контролирующий орган, который не уполномочен ее рассматривать;
  5. к принятию решения по жалобе от подавшего ее налогоплательщика поступило заявление об ее отзыве (отказ от жалобы) полностью или частично;
  6. налогоплательщик обжаловал в суд решение контролирующего органа;
  7. налогоплательщиком в контролирующий орган ранее была подана жалоба по этому же вопросу.

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