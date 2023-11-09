Когда налоговая может оставить жалобу плательщика без рассмотрения: список случаев

Документ остается без рассмотрения полностью или частично в случае, если жалоба не подписана лицом, ее подавшим.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, когда контролирующий орган оставляет жалобу без рассмотрения.

Так, Порядком оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 21.10.2015 №916 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.12.2015 под №1617/28062), с изменениями (далее – Порядок), обжалование налогоплательщиками налоговых уведомлений-решений или других решений контролирующих органов, а также лицами-нерезидентами, определенными пп. "д" пп. 14.1.139 НКУ, зарегистрированными и не зарегистрированными в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, налоговых уведомлений во время административного обжалования.

Контролирующий орган оставляет жалобу без рассмотрения полностью или частично в случае, если:

жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или ее представителем или к жалобе не добавлена должным образом оформленных и заверенных документов, подтверждающих полномочия представителя на ее подписание; контролирующим органом высшего уровня принято решение об отказе налогоплательщику в возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядке; жалоба подана с пропуском срока, кроме случаев, предусмотренных п. 4 и 5 раздела III Порядка; жалоба поступила в контролирующий орган, который не уполномочен ее рассматривать; к принятию решения по жалобе от подавшего ее налогоплательщика поступило заявление об ее отзыве (отказ от жалобы) полностью или частично; налогоплательщик обжаловал в суд решение контролирующего органа; налогоплательщиком в контролирующий орган ранее была подана жалоба по этому же вопросу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.