В Киеве злоумышленник забил до смерти женщину

После убийства мужчина скрылся домой, где его и задержали правоохранители.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил свою знакомую. Злоумышленник нанес многочисленные удары ногами, руками и неизвестным тупым предметом по телу женщины, после чего скрылся с места совершения преступления, передает официальный сайт полиции.

Инцидент произошел в квартире на улице Каунасской.

Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее знакомый, который в тот день у нее гостил. Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления киевлянин, 1987 года рождения. После содеянного он скрылся домой.

В полиции отметили, что на одежде и руках мужчины быть следы, похожие на кровь и у него были признаки наркотического опьянения.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

«Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование», - отметил следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш.

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