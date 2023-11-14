Мужчина, который до смерти избил своего пасынка, предстал перед судом

Злоумышленник сильно бил парня по голове и туловищу.

В Черкасской области суд признал виновным жителя Уманщины в умышленном убийстве.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в июле 48-летний житель одного из сел Уманского района, находясь в собственном доме в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своим пасынком нанес 10 ударов деревянной ручкой от топора по голове и туловищу, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил свою знакомую. Злоумышленник нанес многочисленные удары ногами, руками и неизвестным тупым предметом по телу женщины, после чего скрылся с места совершения преступления.

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