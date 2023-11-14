Колишній депутат норвезького парламенту зізнався в крадіжках через проблеми із психікою

У Норвегії ексдепутат заявив про саморуйнівну поведінки і п’ять нових крадіжок з магазинів.

Джерело фото: VG

Колишній депутат норвезького парламенту та ексочільник лівої партії Rødt Бйорнар Мокснес, зізнався в нових крадіжках та повідомив про проблеми із психікою, – повідомляє видання VG.

Представник Storting Бйорнар Мокснес зізнався в п'яти нових випадках крадіжок із продуктового магазину в Осло. Він відвідав поліцію і повідомив, що знаходиться під впливом психічних труднощів.

«У мене особисто були важкі роки, які призвели до саморуйнівної поведінки», - зізнався Бйорнар Мокснес у спілкуванні з VG.

Цього літа відомо стало, що колишній лідер Rødt вкрав сонцезахисні окуляри у магазині в Гардермуені, після чого Мокснес взяв відпустку через стан здоров'я та залишив посаду лідера партії.

У п'ятницю минулого тижня VG звернувся до Мокснеса стосовно нового поліцейського звіту, який стосувався кількох нових випадків крадіжок із продуктового магазину в Осло в жовтні та листопаді.

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