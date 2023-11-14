У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

Наразі всі командувачі ЗСУ працюють у звичайному режимі.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію щодо розгляду можливості звільнення трьох командувачів Збройних сил України. Відповідна заява з’явилась на Facebook-сторінці відомства.

У відомстві наголосили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюють з Генеральним штабом ЗСУ.

«Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни», - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, 13 листопада деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Міноборони нібито планує звільнити трьох командувачів: Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександра Тарнавського та Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

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