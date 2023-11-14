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Лидер республиканцев в Сенате США поддержал временный бюджет без помощи Украине и Израилю

19:27, 14 ноября 2023
Лидер республиканцев Митч Макконнелл выразил свою поддержку предложению спикера Палаты представителей по временному бюджету, который будет принят на два месяца.
Лидер республиканцев в Сенате США поддержал временный бюджет без помощи Украине и Израилю
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Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл заявил, что поддерживает проект бюджета на два месяца, не учитывающий средства для помощи Украине и Израилю. Об этом пишет The Hill.

Макконнелл похвалил проект, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон, назвав его "ответственной мерой, которая позволит избежать пагубного сокращения федеральных расходов" и даст законодателям возможность завершить работу над бюджетом на 2024 год.

"Я и дальше буду поддерживать временный бюджет и призываю своих коллег сделать то же самое", – сказал он.

Издание отмечает, что, столкнувшись с единственной позицией консерваторов в обеих палатах, большинство демократов, выступающих за помощь Украине, попадут под усиленное давление.

Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о временном бюджете до 2024 года, то до января не будет принят ни один другой законопроект о финансировании Украины или Израиля, пишет The Hill.

Напомним, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

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