В Украине планируют создать виноградарско-винодельческий реестр

Представители Минагрополитики вместе с коллегами из Молдовы обсудили процесс внедрения виноградарско-винодельческого реестра в Украине.

Источник фото: epravda.com.ua

Украина планирует внедрить виноградарско-винодельческий реестр с целью сбора, учета, накопления и обработки информации о производстве винограда и виноделия.

Представители Министерства аграрной политики и научных учреждений совершили рабочий визит в Республику Молдова, где встретились с представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национального бюро винограда и вина и Национальной ассоциации сельского развития Республики Молдова. Во время встречи обменялись опытом управления виноградарско-винодельческой отраслью.

Имплементация стандартов Европейского Союза в украинское законодательство уже активно происходит как в Украине, так и в Республике Молдова.

Участники встречи обсудили процесс внедрения виноградарско-винодельческого реестра в Украине, в частности, алгоритм регистрации производителей винограда и винодельческой продукции в реестре и необходимость эффективной коммуникации с производителями при регистрации.

Создание такого реестра позволит контролировать качество продукции, будет способствовать восстановлению отрасли виноградарства и переводу публичных услуг в сфере виноделия в электронную форму.

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