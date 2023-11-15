В Україні планують створити виноградарсько-виноробний реєстр

Представники Мінагрополітики разом з колегами з Молдови обговорили процес впровадження виноградарсько-виноробного реєстру в Україні.

Джерело фото: epravda.com.ua

Україна планує впровадити виноградарсько-виноробний реєстр з метою збору, обліку, накопичення та оброблення інформації про виробництво винограду та виноробства.

Представники Міністерства аграрної політики та наукових установ здійснили робочий візит до Республіки Молдова, де зустрілися з представниками Міністерства сільського господарства і харчової промисловості, Національного бюро винограду і вина та Національної асоціації сільського розвитку Республіки Молдова. Під час зустрічі обмінялися досвідом управління виноградарсько-виноробною галуззю.

Імплементація стандартів Європейського Союзу в українське законодавство вже активно відбувається як в Україні, так і в Республіці Молдова.

Учасники зустрічі обговорили процес впровадження виноградарсько-виноробного реєстру в Україні, зокрема, алгоритм реєстрації виробників винограду та виноробної продукції у реєстрі та необхідність ефективної комунікації з виробниками під час реєстрації.

Створення такого реєстру дозволить контролювати якість продукції, сприятиме відновленню галузі виноградарства та переведенню публічних послуг у сфері виноробства в електронну форму.

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