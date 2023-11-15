Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Недавно в интервью СМИ вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил об опасности анонимных Telegram-каналов и выразил надежду, что для нового министра информационной политики «это вопрос номер». При этом ранее в Минкульте выступили за государственное регулирование Telegram, а в Нацсовете сообщили, что ищут способы регулирования Telegram в Украине.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал мессенджер Telegram опасным с точки зрения национальной безопасности и заявил, что «если в СНБО поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право – поверьте, за нами не застоится».

15 ноября Данилов вновь затронул эту тему.

Так, по его словам, «базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности».

«Ответственные за распространение охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию информации должны быть известны», - подчеркнул он.

По его словам, «даже оружие врага можно и нужно использовать против него, противопоставляя замаскированному российскому информационному мусору качественный украинский продукт, имеющий авторов и открытую редакционную политику, а не анонимных администраторов из московской подворотни».

«Главный принцип понятен – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция», – отметил Данилов.

«Главное требование к деятельности Telegram-каналов это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов», добавил он.

По его словам, должна идти постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций.

«Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте», считает секретарь СНБО.

Автор: Наталья Мамченко

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