Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос

НАПК составило протоколы об административном правонарушении по и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя Секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Денис Малюська объяснил, почему следует вернуться к проверкам оснований приобретения чиновниками имущества до попадания на государственный пост

Сначала парламент принял норму о запрете проверки оснований приобретения должностными лицами квартир, авто и денег до назначения на должность, а Еврокомиссия это не оценила – теперь придется вносить изменения, но депутаты считают, что это будет блокировать возможности кадрового обновления госаппарата.

Директор ООО хотел уволиться, но общее собрание общества заявление не рассматривало, — БП ВС решила, к какой юрисдикции принадлежит спор

Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО в случае подачи директором заявления о расторжении трудового договора: БП ВС отступила от выводов Верховного Суда о юрисдикции спора.

Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться

Судья в ответ удалил адвоката из зала судебного заседания.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

13:40, 15 ноября 2023
Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Недавно в интервью СМИ вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил об опасности анонимных Telegram-каналов и выразил надежду, что для нового министра информационной политики «это вопрос номер». При этом ранее в Минкульте выступили за государственное регулирование Telegram, а в Нацсовете сообщили, что ищут способы регулирования Telegram в Украине.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал мессенджер Telegram опасным с точки зрения национальной безопасности и заявил, что «если в СНБО поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право – поверьте, за нами не застоится».

15 ноября Данилов вновь затронул эту тему.

Так, по его словам, «базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности».

«Ответственные за распространение охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию информации должны быть известны», - подчеркнул он.

По его словам, «даже оружие врага можно и нужно использовать против него, противопоставляя замаскированному российскому информационному мусору качественный украинский продукт, имеющий авторов и открытую редакционную политику, а не анонимных администраторов из московской подворотни».

«Главный принцип понятен – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция», – отметил Данилов.

«Главное требование к деятельности Telegram-каналов это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов», добавил он.

По его словам, должна идти постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций.

«Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте», считает секретарь СНБО.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду