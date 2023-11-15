В Киеве в Шевченковском районе произошел пожар в общежитии

Как рассказали спасатели, возгорание произошло в комнате.

Этой ночью в Шевченковском районе столицы произошел пожар в общежитии, расположенном на улице Лукьяновская. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Информация о пожаре поступила в 03:33.

Как рассказали спасатели, возгорание произошло в комнате. В ходе ликвидации пожара на свежий воздух было выведено 30 человек. К счастью, никто не пострадал.

В 04:04 пожар на площади 5 кв. м спасатели ликвидировали. Причину и обстоятельства возникновения будут устанавливать правоохранители.

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