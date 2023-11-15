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Апелляционный суд подтвердил законность национализации ПриватБанка, — Нацбанк

13:36, 15 ноября 2023
В НБУ отмечают, что суд подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам.
Апелляционный суд подтвердил законность национализации ПриватБанка, — Нацбанк
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Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил, что национализация "ПриватБанка" в 2016 году была законной и невозможно вернуть банк бывшим владельцам. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В НБУ отметили, что суд 15 ноября 2023 года отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца ПриватБанка Коломойского к НБУ, Кабинету Министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым было признано противоправными и отменено решение органов государственной власти о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

НБУ приветствует решение суда и в очередной раз отмечает, что вывод неплатежеспособного ПриватБанка с рынка был осуществлен в соответствии с нормами действующего законодательства для обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Сегодня, через шесть лет, суд подтвердил невозможность возвращения бывшим владельцам ПриватБанка, на докапитализацию которого государство потратило более 155 млрд грн. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического. департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, суд применил так называемый "антиколомойский" закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

"Это не единственное дело об обжаловании национализации, поэтому мы говорим о продолжении работы, продолжении борьбы..., однако это единственное дело, в котором было принято одиозное решение административного суда о незаконности национализации. Сегодня это решение было отменено и производство закрыто", - со своей стороны, прокомментировал вердикт суда руководитель направления по юридической координации деятельности госбанка Олег Лазовский.

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