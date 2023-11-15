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Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку, — Нацбанк

13:36, 15 листопада 2023
У НБУ зазначають, що суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.
Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку, — Нацбанк
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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив, що націоналізація "ПриватБанку" у 2016 році була законною і що неможливо повернути банк колишнім власникам. Про це повідомляє Національний банк України. 

У НБУ зазначили, що суд 15 листопада 2023 року скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов колишнього співвласника ПриватБанку Коломойського до НБУ, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким було визнано протиправними і скасовано рішення органів державної влади про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. 

НБУ вітає рішення суду та вкотре наголошує, що виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку було здійснено відповідно до норм чинного законодавства для забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.

"Сьогодні, через шість років, суд підтвердив неможливість повернення колишнім власникам ПриватБанку, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 млрд грн. Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, суд застосував так званий "антиколомойський" закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

"Це не єдина справа щодо оскарження націоналізації, тому ми говоримо про продовження роботи, продовження боротьби..., однак це єдина справа, в якій було ухвалене одіозне рішення адміністративного суду про незаконність націоналізації. Сьогодні це рішення було скасовано і провадження закрито", - зі свого боку прокоментував вердикт суду керівник напряму з юридичної координації діяльності держбанку Олег Лазовський.

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