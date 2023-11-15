В Реєстрі декларацій відновили роботу функції «Дані для декларації»

Декларанти мають можливість оновити уже сформовані «Дані для декларації» у період з 23 по 27 жовтня 2023 року, які могли бути видані некоректно.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про відновлення роботи функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій.

У НАЗК зазначили, що декларанти мають можливість оновити уже сформовані «Дані для декларації» у період з 23.10.2023 по 27.10.2023, які могли бути видані некоректно. Для цього необхідно повторно замовити дані за певний звітний період, натиснувши кнопку «отримати дані».

Нагадуємо, що через технічні проблеми з отриманням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів з 27 жовтня 2023 року було тимчасово обмежено функцію “Дані для декларації” в Реєстрі декларацій, а отримані “Дані для декларації” у період з 23.10.2023 по 27.10.2023 могли містити некоректні відомості про транспортні засоби.

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь за адресою [email protected]», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, контроль за деклараціями посадовців посилять, - Кабмін схвалив законопроект на виконання рекомендацій Єврокомісії.

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