Укрзалізниця запустила жіночі купе вже на восьми поїздах: список

Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Фото: УЗ

Відсьогодні, 15 листопада, вже вісім поїздів виходять в рейси із жіночими купе. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема, жіночі купе є у таких поїздах:

№81/82 Київ – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№75/76 Київ – Кривий Ріг;

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси очікується 16 листопада, з Рахова – 17 листопада).

В УЗ зазначили, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда. Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

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