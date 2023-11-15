Укрзалізниця запустила жіночі купе вже на восьми поїздах: список

Відсьогодні, 15 листопада, вже вісім поїздів виходять в рейси із жіночими купе. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Зокрема, жіночі купе є у таких поїздах:
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг;
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси очікується 16 листопада, з Рахова – 17 листопада).
В УЗ зазначили, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда. Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.
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