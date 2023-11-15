Укрзализныця запустила женские купе уже на восьми поездах: список

С сегодняшнего дня, 15 ноября, уже восемь поездов выходят в рейсы с женскими купе. Об этом сообщает "Укрзализныця".
В частности, женские купе есть в следующих поездах:
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №75/76 Киев – Кривой Рог;
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №26/236 Одесса – Рахов (из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы ожидается 16 ноября, из Рахова – 17 ноября).
В УЗ отметили, что стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда. Посадка в купе открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.
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