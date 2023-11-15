Укрзализныця запустила женские купе уже на восьми поездах: список

Посадка в купе открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Фото: УЗ

С сегодняшнего дня, 15 ноября, уже восемь поездов выходят в рейсы с женскими купе. Об этом сообщает "Укрзализныця".

В частности, женские купе есть в следующих поездах:

№81/82 Киев – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№75/76 Киев – Кривой Рог;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов (из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы ожидается 16 ноября, из Рахова – 17 ноября).

В УЗ отметили, что стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда. Посадка в купе открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

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