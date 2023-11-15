Евросоюз намерен запретить экспорт двигателей для беспилотников, которые рф использует в войне, — СМИ

Среди других предметов, которые ЕС предлагает добавить в свой список запрещенных товаров, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и сервомоторы для беспилотников, которые рф использует в войне против Украины.

Евросоюз предложил запретить экспорт станков и деталей оружия, в частности, беспилотников, которые россия использует для изготовления оружия против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, предложение на этот запрет содержится в 12 пакете санкций ЕС, который также включает запрет на экспорт алмазов и меры по лучшему соблюдению ограничения цен на российскую нефть. Государства-члены планируют обсудить предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как они будут одобрены.

Среди других предметов, которые ЕС предлагает добавить в свой список запрещенных товаров, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и сервомоторы для беспилотников, которые используют в войне против Украины.

Основная цель нового пакета антироссийских санкций заключается в дальнейшем подавлении способности кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов москвы.

Согласно проекту, пакет предусматривает запрет на российские алмазы с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

Евросоюз также предлагает:

Запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих счета и депозитарные услуги криптоактивов; Запретить предоставление лицензий на программное обеспечение управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного проектирования и производства; Требовать, чтобы фирмы в Европе, которыми владеют или контролируют россияне, получали разрешение на перевод средств из ЕС; Ввести требование к экспортерам вносить в контракты пункты о запрещении реэкспорта из россии отдельных товаров. В преддверии более 30 мировых международных дипломатов и деятелей призвали лидеров государств Европейского Союза одобрить решение, чтобы позволить Украине использовать российские активы.

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