Євросоюз має намір заборонити експорт двигунів для безпілотників, які рф використовує у війні, — ЗМІ

Серед інших предметів, що ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів, є хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які рф використовує у війні проти України.

Євросоюз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які росія використовує для виготовлення зброї проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, пропозиція на цю заборону міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт алмазів та заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту. Держави-члени планують обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як їх буде схвалено.

Серед інших предметів, що ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів, є хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які рф використовує у війні проти України.

Як зазначає видання, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів москви.

Згідно з проєктом, пакет передбачає заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах.

Євросоюз також пропонує:

Заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають рахунки та депозитарні послуги криптоактивів; Заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового проєктування та виробництва; Вимагати, щоб фірми в Європі, якими володіють або контролюють росіяни, отримували дозвіл на переказ коштів з ЄС; Ввести вимогу до експортерів вносити в контракти пункти про заборону реекспорту з росії окремих товарів. Напередодні понад 30 світових міжнародних дипломатів та діячів закликали лідерів держав Європейського Союзу схвалити рішення, щоб дозволити Україні використовувати російські активи.

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