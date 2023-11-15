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  1. В Україні

Судили двох харків’ян за співпрацю з ворогом на псевдопосадах

18:13, 15 листопада 2023
Двох колаборантів з Харківщини засуджено до 6 років увʼязнення.
Судили двох харків’ян за співпрацю з ворогом на псевдопосадах
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До 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах на строк 10 років з конфіскацією майна судили двох колаборантів, які винні у співпраці з ворогом та колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Один з засуджених, мешканець села Велика Шапівка Куп'янського району, згодився на співпрацю з ворогом та став «в. о. заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області». Він контролював облік підприємств, що потенційно могли стати об'єктом втручання з боку представників російської федерації, а також збирав та передавав інформацію про учасників бойових дій у Куп'янському районі.

Друга особа, мешканка Харкова, добровільно прийняла псевдопосаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління військової цивільної адміністрації Харківської області». Вона передавала «керівництву» дані та документи про місцевих мешканців, допомагаючи ворожій стороні.

До винесення вироку обидва засуджені перебували під вартою.

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