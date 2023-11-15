Деякі Єдині та Державні реєстри працюватимуть нестабільно: коли та чому

Спеціалісти оновлюватимуть програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 08:00 17.11.2023 проводитимуться планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), яка працює на базі платформи UnityBase 64 (UB64). Про це йдеться у пресслужбі НАІС.

«У зв’язку з чим, у вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - сказано у повідомленні.

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