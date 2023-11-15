Некоторые Единые и Государственные реестры будут работать нестабильно: когда и почему

Специалисты будут обновлять программное обеспечение автоматизированной системы исполнительного производства.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 до 08:00 17.11.2023 будут проводиться плановые технические работы по обновлению программного обеспечения Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП), работающей на базе платформы UnityBase 64 (UB64). Об этом говорится в пресс-службе НАИС.

«В связи с чем, в указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.