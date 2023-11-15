Нюансы оформления трудовых отношений: напоминание от ГНС

Отмечается, что порядок оформления трудовых отношений включает три основных шага: заключение трудового договора, оформление приказа о принятии на работу и уведомление ГНС.

Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказывает нюансы оформления трудовых отношений.

Отмечается, что нанимать работников могут компании, частные предприниматели, а также физические лица, которые берут на работу поваров, нянь, водителей. При этом все они становятся работодателями и должны соблюдать трудовое законодательство.

Часто работодатели заключают с работниками гражданско-правовые соглашения, а не трудовые. Однако здесь можно самостоятельно выбирать варианты. В отношениях работник – работодатель всегда заключается трудовой договор. Гражданско-правовое соглашение о предоставлении услуг заключается в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, обеспечивающим себя работой самостоятельно, то есть те, кто занимается предпринимательством, бизнесом.

Порядок оформления трудовых отношений с наемными работниками одинаков для всех работодателей. Он включает три основных шага:

заключение трудового договора;

оформление приказа о принятии на работу;

уведомление Государственной налоговой службы.

Ранее сообщалось, что в Гоструда объяснили, как высвободить работников законно во время сокращения.

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