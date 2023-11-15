Нюанси оформлення трудових відносин: нагадування від ДПС

Зазначається, що порядок оформлення трудових відносин включає три основні кроки: укладення трудового договору, оформлення наказу про прийняття на роботу та повідомлення ДПС.

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає нюанси оформлення трудових відносин.

Зазначається, що наймати працівників можуть компанії, приватні підприємці, а також фізичні особи, які беруть на роботу кухарів, нянь, водіїв тощо. При цьому всі вони стають роботодавцями і мають дотримуватися трудового законодавства.

Часто роботодавці укладають із працівниками цивільно-правові угоди, а не трудові. Проте тут можна самостійно обирати варіанти. У відносинах працівник – роботодавець завжди укладається трудовий договір. Цивільно-правова угода про надання послуг укладається в разі співпраці з незалежним підрядником або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, тобто займається підприємництвом, бізнесом.

Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Він включає три основні кроки:

укладення трудового договору;

оформлення наказу про прийняття на роботу;

повідомлення Державної податкової служби.

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