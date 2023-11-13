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В Гоструда объяснили, как высвободить работников законно во время сокращения

10:10, 13 ноября 2023
Увольнение по основаниям сокращения численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
В Гоструда объяснили, как высвободить работников законно во время сокращения
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Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда дали советы, как высвободить работников законно во время сокращения.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 49-2 КЗоТ о последующем увольнении работников персонально предупреждают не позднее, чем через два месяца. Во избежание каких-либо претензий со стороны работника относительно несвоевременного уведомления о предстоящем сокращении, работодатель должен иметь доказательства, что работник был уведомлен о соответствующем сокращении за два месяца. В этой связи, предупреждать работника о последующем увольнении целесообразно в письменной форме.

Совпадение двухмесячного срока, установленного ст. 49-2 КЗоТ, начинается со следующего дня после ознакомления. Действующее законодательство не предусматривает исключение из срока предупреждения работника о следующем увольнении (не менее чем за 2 месяца) времени нахождения его в отпуске или временной нетрудоспособности.

Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации. То есть собственник или уполномоченный им орган обязан предлагать работнику вакансии, которые были на день предупреждения об увольнении, а также вакансии, которые появляются в течение 2 месяцев и соответствуют его профессии и квалификации (равнозначные нынешней должности или ниже). При этом собственник или уполномоченный им орган не обязан предлагать работнику должность высшего уровня, возможность назначения на такие должности определяется общими правилами о комплектовании действующих на предприятии кадров.

Следует заметить, что увольнение по основаниям сокращения численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ч. 2 ст. 40 КЗоТ).

За нарушение законодательства о труде работодатели несут ответственность согласно ст. 265 КЗоТ и ст. 41 КУоАП.

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