Какой сегодня праздник 13 ноября и памятные даты

13 ноября отмечается Всемирный день доброты.

В понедельник, 13 ноября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня – Всемирный день доброты. Праздник был создан еще в 1997 году, когда в Японии образовалось "Всемирное движение за доброту". Он не имел политического или религиозного направления и в него входили только представители тихоокеанского региона, но затем расширили географию.

Также 13 ноября – Международный день слепых. Дату выбрали в честь Валентина Гаюи, который был французским педагогом, придумавшим специальный шрифт "унциал" для того, чтобы слепые люди могли читать.

А еще 13 ноября – Всемирный день сирот. Событие было начато в США по инициативе благотворительного фонда The Stars Foundation.

Кроме этого, в Грузии отмечают День памяти 100 тысяч мучеников, в Эквадоре – Национальный день образования, в Аргентине – Национальный день мнения, а в Панаме – День журналистов.

Верующие чтят память святителя Иоанна Златоуста. Он был учителем, проповедником и целителем душ. Святитель Иоанн стал одним из основателей Константинопольского патриархата.

Памятные даты:

1918 - Правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание;

1918 - Началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР - высший орган государственной власти;

1918 - Во Львове Украинская национальная рада приняла временный основной закон, которым провозглашена Западно-Украинская Народная Республика;

1945 - Во Франции Шарль де Голль избран председателем Временного правительства;

1971 - Выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США);

1980 - Американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;

1994 - По результатам референдума Швеция вступила в ЕС;

1997 - Состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины);

2007 - Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии;

2015 - Террористические акты в Париже.

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